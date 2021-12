Publié il y a 1 heures / Actualisé le Lundi 29 Novembre à 15H54

L'Agence départementale pour l'information sur le logement (ADIL) et le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE), spécialistes dans les conseils autour des thématiques du logement, de l'urbanisme ou encore de l'architecture, organiseront une permanence à la mairie de Saint-Leu le lundi 13 décembre 2021. L'accueil se fera sur rendez-vous, au 0262 41 14 24 pour l'ADIL et au 0262 21 60 86 pour le CAUE.

