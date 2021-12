L'Exposition "Nous et les autres" à Saint-Leu set visible à la médiathèque Roger Poudroux à la Chaloupe jusqu'au 30 Juin 2022. Cette exposition aborde les thèmes des préjugés, des discriminations et du racisme. ( Photo ville de Saint-Leu)

"Nous et les autres" a pour but est d’essayer de comprendre pourquoi les préjugés, le racisme et les discriminations persistent dans nos sociétés modernes, et tenter de trouver des solutions durables pour enrayer ces fléaux sociaux. Initiée depuis 2017 par le Musée de l’Homme à Paris, l’exposition " Nous et les autres " également basée aux Archives Départementales s’est déclinée peu à peu en version itinérante pour pouvoir aller à la rencontre du public dans les écoles, les médiathèques et autres lieux d’échanges.