A Saint-Leu, les équipes des médiathèques Baguett' et Roger Poudroux invitent petits et grands à la féerie de Noël en concevant, fabricant leurs décorations de fêtes. A La Chaloupe, des carillons de Noël personnalisés seront réalisés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Des spectacles magiques -



A Piton, ne manquez pas le spectacle de la compagnie du Théâtre des Alberts intitulé "Avant il y avait la mer " où s’entremêleront le mercredi 8 décembre à 13h30 dans la salle des fêtes du Foirail marionnettes, théâtres d’ombres et images sous-marines pour raconter l’histoire d’un enfant bienheureux et vaillant. Autre coup de cœur avec la compagnie Piton des Z’arts qui proposera aux enfants de La Chaloupe "Les aventures de Figaro", un conte musical sur le thème de l’amitié et de la diversité.



Tout un programme avant de célébrer comme il se doit le "20 Désamn" tout au long de la journée du mercredi 22 décembre à la médiathèque Baguett’ avec l’association Zandemik, Lorans Kabar, Lagarrigue Ivrin et Moring Angola.

Un programme événement autour du Maloya, de rakontaz zistoir, de fabrication de bobres, de fonker et de contes traditionnels.