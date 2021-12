Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Ce mercredi 8 décembre 2021, à Saint-Leu, une balade guidée des vestiges des fours à chaux est proposée au public. L'itinéraire longe le littoral de la Pointe des châteaux à la Pointe au sel, en passant par la plage 46. Il est possible de découvrir les neufs fours à chaux dont sept sont encore visibles. L'excursion est suivie d'un déjeuner au restaurant du Four à Chaux. Il faut prévoir de bonnes chaussures de marche, un sac à dos, de l'eau et une casquette (Photo TCO )

