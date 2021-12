Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

L'équipe de France préolympique d'escalade de vitesse sera présente du 8 au 16 décembre 2021 à La Réunion. La fédération française de la montagne et de l'escalade (FFM2974), le centre de ressources d'expertise et de performance sportive et l'institut régional du sport de l'océan Indien accueillent cette équipe. Nous publions ici le communiqué de presse de la fédération. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

