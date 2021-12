Publié il y a 21 minutes / Actualisé le Mardi 07 Décembre à 14H27

Jean Bénard expose en ce moment et jusqu'au 29 décembre 2021 à l'Hôtel des Postes de Saint-Leu. Maniant l'art abstrait pour exprimer son amour de la nature et son engagement contre le réchauffement climatique, l'artiste se définit comme une âme tourmentée et empathique mettant en lumière à travers ses oeuvres, la beauté mais aussi la fragilité de son île, La Réunion, selon la commune de Saint-Leu. (Photo : ville de Saint-Leu)

