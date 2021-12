Ce lundi 13 décembre à Saint-Leu, 32 associations et 300 bénévoles se sont mobilisés pour venir en aide au plus démunis. Du temps, de l'écoute, ainsi que des fruits et des légumes seront remis aux bénéficiaires. Nous publions le communiqué de presse. (Photo Ville de Saint-Leu)

Les fêtes de fin d’année arrivent à grand pas et il est important de ne pas oublier celles et ceux qui souffrent, souvent en silence. C’est le leitmotiv des associations saint-leusiennes qui se mobilisent pour un Noël solidaire à destination des personnes isolées ou en grande difficulté dans notre commune. Le travail mené par les acteurs sur le terrain a déjà permis d’identifier près d’un millier de personnes dans le besoin. Elles sont le plus souvent âgées, en situation de handicap ou encore habitant seules.



Concrètement, 300 bénévoles de 32 associations mobilisées à l’échelle de leur quartier, iront à la rencontre de ces personnes, dès le lundi 13 décembre.Une visite aux plus démunis, du temps aussi pour une présence, une compagnie, une écoute, un fonker. La mobilisation des associations et des partenaires a aussi permis de récolter de petits présents qui seront remis aux bénéficiaires tels que des fruits, des légumes, des confitures. Un peu de baume au coeur, dans l’esprit de Noël, après plusieurs mois de crise sanitaire et à l’approche aussi de la phase active de la période cyclonique. Les bénévoles sur le terrain espèrent contribuer à maintenir le lien social, prévenir également les situations à risques, préserver la solidarité.



