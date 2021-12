Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Nicaise et Emmaüs Phocion se sont unis le 12 décembre 1965. De leur union sont nés 4 enfants et 6 petits-enfants. Entourés de leur famille et en présence du maire Bruno Domen, des élues Marie Alexandre et Gisèle Belin, ils ont fêté ce dimanche 12 décembre 2021 leurs 55 ans de mariage. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Leu (Photos : ville de Saint-Leu)

Nicaise et Emmaüs Phocion se sont unis le 12 décembre 1965. De leur union sont nés 4 enfants et 6 petits-enfants. Entourés de leur famille et en présence du maire Bruno Domen, des élues Marie Alexandre et Gisèle Belin, ils ont fêté ce dimanche 12 décembre 2021 leurs 55 ans de mariage. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Leu (Photos : ville de Saint-Leu)