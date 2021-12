Pour entamer l'année 2022, la commune de Saint-Leu modernise son identité visuelle et son administration adopte un nouveau logo avec l'emblématique et mythique tortue de Saint-Leu, marqueur du territoire Saint-Leusien qui comporte l'observatoire d'études de tortues marines Kélonia. (Photo ville de Saint-Denis)

Aussi "Leu Réseau de Lecture Publique" qui regroupe les activités des quatre structures communales et culturelles de la Ville (bibliothèque Sudel Fuma de Piton Saint-Leu, la médiathèque Baguett' du Centre-ville, la médiathèque Roger Poudroux de la Chaloupe et l'Hôtel des Postes) fait également peau neuve et devient " Laleu Kiltir ".

Enfin, des outils administratifs sont déployés pour que les habitants fassent leurs démarches (portail citoyen accessible depuis le site internet de la ville). Selon un communiqué de presse que nous publions ci-dessous.