Il y a 60 ans, un jour de pluie, Roger Dany et Marie Suzelle Hibon se sont dit oui. Comme dit le proverbe, mariage pluvieux, mariage heureux ! C'est à la Paroisse Maternité de Marie de Piton Saint-Leu que tout a commencé. Depuis, la famille s'est agrandie : de leur union sont nés 10 enfants, 16 petits-enfants et 7 arrières petits-enfants. Les élus Pierre Guinet, Marie Alexandre, Philippe Lucas et Suzelle Barbin étaient présents pour célébrer l'événement avec eux.

