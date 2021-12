Publié le Mercredi 29 Décembre à 13H22 / Actualisé le Mercredi 29 Décembre à 13H16

Lucienne, 68 ans et Gervais, 75 ans se sont mariés il y a 50 ans. Ils ont fêté cet heureux événement ce mardi 28 décembre 2021 en famille au Plate. Ils ont eu sept enfants et huit petits-enfants. Tous deux ont longtemps travaillé dans le domaine de l'agriculture : travail de la terre, coupe de la canne, vente de légumes. Les élus Marie Alexandre et Gisèle Belin étaient présentes pour partager ce moment. (Photo : ville de Saint-Leu)

