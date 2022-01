Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

C'était un mercredi d'été, le 29 décembre 1971, la jeune Yvette Persée, alors institutrice de 20 ans et Pierre-Louis Hérode, chauffeur poids lourd de 24 ans, s'unissent à l'église de Piton Saint-Leu. 50 ans plus tard, ils fêtent leurs noces d'Or, comblés par une famille de 4 enfants et 4 petits-enfants. Les élues Brigitte Dompy, Marie Alexandre et Suzelle Barbin étaient présentes à leur domicile de Piton Saint-Leu pour partager ce moment. Une messe a été célébrée ce jour à l'église de Piton en l'honneur de leurs noces d'Or. (Photo ville de Saint-Leu)

C'était un mercredi d'été, le 29 décembre 1971, la jeune Yvette Persée, alors institutrice de 20 ans et Pierre-Louis Hérode, chauffeur poids lourd de 24 ans, s'unissent à l'église de Piton Saint-Leu. 50 ans plus tard, ils fêtent leurs noces d'Or, comblés par une famille de 4 enfants et 4 petits-enfants. Les élues Brigitte Dompy, Marie Alexandre et Suzelle Barbin étaient présentes à leur domicile de Piton Saint-Leu pour partager ce moment. Une messe a été célébrée ce jour à l'église de Piton en l'honneur de leurs noces d'Or. (Photo ville de Saint-Leu)