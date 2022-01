Atelier nutrition/repas à la Maison de quartier de Bois de Nèfles 👩‍🍳🍲🍽 Ambiance conviviale et bon enfant ce jeudi 6 janvier 2022 où le SAPPAPH a mis en place une atelier nutrition pour les personnes des quartiers de Bois de Nèfles et de Bois Blanc. 👏 Un espace cuisine a été aménagé spécialement à la Maison de quartier de Bois de Nèfles par les agents du SAPPAPH. Nos mamies ont pu s’adonner à la réalisation de plats nutritionnels à partir de produits " péï " et à l’art du " bien manger ". 🥭🍍 Retour en vidéo