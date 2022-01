Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

La ville de Saint-Leu propose un poste de directeur.trice. de l'aménagement et du développement au sein de la commune. Les personnes intéressées doivent faire acte de candidature, avant le 1er février 2022, en adressant lettre de motivation, CV et copie des diplômes précise la ville. Plus d'informations ci-dessous. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

