Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 52 minutes

Les petit.e.s Saint-Leusiens et Saint-Leusiennes ont pu profiter de différentes activités culturelles et sportives pendant ces vacances scolaires du mois de janvier. Ils ont été accueilli à la maternelle Elie et au collège Marcel Goulette. Plus d'informations ci-dessous. (Capture d'écran: ville de Saint-Leu)

