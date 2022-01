Publié le Samedi 15 Janvier à 14H48 / Actualisé le Samedi 15 Janvier à 16H36

La ville de Saint-Leu informe les administré.e.s de l'ouverture d'un centre de dépistage et de vaccination. Il sera possible à compter de ce vendredi 14 janvier 2022 de réaliser des tests antigéniques, des tests PCR ainsi que la vaccination devant le cabinet du Docteur Ah-Mouck. L'accueil se fait sans rendez-vous du lundi au dimanche de 7h à 11h au 42 bis, rue Adrien Lagourgue. Plus d'informations ci-dessous. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

