Publié le Dimanche 16 Janvier à 16H08 / Actualisé il y a 23 heures

Jacqueline et Joseph Mailly se sont unis le 13 janvier 1966. De leur union sont nés 4 enfants qui leur ont donné 10 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants. Entourés de leur famille et en présence du Maire Bruno Domen et du conseiller municipal Eli Léar, ils ont fêté aujourd'hui leurs 55 ans de mariage. (Photo : Ville de Saint-Leu)

Jacqueline et Joseph Mailly se sont unis le 13 janvier 1966. De leur union sont nés 4 enfants qui leur ont donné 10 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants. Entourés de leur famille et en présence du Maire Bruno Domen et du conseiller municipal Eli Léar, ils ont fêté aujourd'hui leurs 55 ans de mariage. (Photo : Ville de Saint-Leu)