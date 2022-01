Le mercredi 26 janvier Pierre Jarry, maire de Nanterre et président de la fédération nationale des entreprises publiques locales a visité le site de la Pointe en au sel, en compagnie de Béatrice Sigismeau, la présidente de la SPL Eden et de Pierre Guinet le 1er adjoint au maire. Pierre Jarry a pu découvrir les activités de la SPL Eden, lauréate du trophée des EPL de France. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu. (Photos : ville de Saint-Leu)

"A l’échelle nationale la SPL Eden est un modèle" cette déclaration est de Pierre Jarry, le président de la fédération nationale des entreprises publiques locales.

- L’exemple réunionnais -

En visite sur le site de la Pointe au sel le mercredi 26 janvier, Pierre Jarry n’a pas tari d’éloges auprès de Béatrice Sigismeau, la présidente de la SPL Eden et de Pierre Guinet le 1er adjoint au maire pour expliquer les atouts de la société publique locale réunionnaise lauréate du trophée des EPL de France.

En découvrant les activités de la SPL pour l’entretien et la récolte du sel sur cet espace naturel sensible puis le musée du sel géré par le Département, Pierre Jarry a souligné le travail multi partenarial réalisé entre les différents acteurs à Saint-Leu : "je suis content de voir tout le travail qu’on allie ensemble entre le Département, le Conservatoire du littoral, la commune sans oublier la Région à des niveaux différents".



- Un projet de territoire remarquable -

Le président de la fédération nationale des entreprises publiques locales fait ainsi référence au projet de territoire : "je suis agréablement surpris qu’une société publique locale produise du sel puis demain aide à en commercialiser. C’est un bel endroit magique avec la mer, la montagne, le sucre, le sel et même le projet de forêt".

L’occasion pour Pierre Guinet, le 1er adjoint au maire, de présenter aux côtés des sauniers et la direction de la SPL Eden le projet Grand Stella. "Il s’agit de restaurer et de développer un espace végétal forestier endémique et indigène qui s’inscrit dans un projet global d’aménagement du littoral de Saint-Leu, visant à y limiter la pression urbaine". Et Pierre Guinet de préciser son implantation depuis la sortie Sud de la ville jusqu’à la Pointe au Sel et le Musée Stella.

Ce projet est jugé remarquable par le représentant national des entreprises publiques locales (ex société d’économie mixte) : "la SPL Eden jouera un rôle majeur dans la conduite. Les outils des entreprises publiques locales permettent ce travail territorial à des niveaux différents. On est tous au capital de la société et on partage les difficultés et les résultats. Là on fait du sel et de la forêt tout en œuvrant contre la dengue ; une famille d’actions autour de l’environnement, de la santé et de l’insertion sociale".

- La Réunion en l’R -

Ce sont ces trois critères qui ont permis à a SPL Eden d’être reconnue et récompensée sur le plan national par un jury d’experts. Et Pierre Jarry de conclure :" à l’échelle nationale la SPL Eden est sans doute un modèle que d’autres collectivités en France vont reprendre en alliant diverses facettes du travail sur l’environnement. La ville de Montreuil veut s’en inspirer en créant une SPL autour de la transition écologique".