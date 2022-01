Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce samedi 29 janvier 2022 à la maison de quartier Grand Fond, l'association Contour Tamarin à présenté les oeuvres de quatre adolescents. Amandine, Quentin, Aurélie et Arthur ont réalisé une dizaine de photo sur les moments de vie lontan et les pratiques qui disparaissent. Cette exposition fait revivre l'histoire des générations précédentes aux nouvelles. Le maire Bruno Domen et l'élue déléguée à la vie associative, Marie Claude Anamalé étaient présents pour apprécier le travail de l'association Contour Tamarin et des adolescents. (Photo : ville de Saint-Leu)

