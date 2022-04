A Saint-Leu, la route RD13 est toujours coupée suite à des éboulis. L'axe est fermé à la circulation au niveau de la ravine des poux et des purges de la falaise vont être effectuées. Un gros bloc rocheux instable s'est retrouvé sur la chaussée. La circulation ne pourra pas être rétablie avant vendredi 8 avril au moins (Photo : ville de Saint-Leu)

"Les experts du Bureau de recherches géologiques et minières dépêchés sur place à la ravine des poux ce matin (mercredi, ndlr) ont demandé d’effectuer des purges de la falaise afin de dégager un gros bloc rocheux instable. Les agents du Département vont donc procéder à ces travaux et indiquent qu’une contre expertise du BRGM sera nécessaire avant de nettoyer et de rouvrir à la circulation sur cette portion la route départementale 13 ; ce qui n’est pas envisagé avant ce vendredi 8 avril 2022" indique alors la mairie de Saint-Leu.

Les déviations par la RD25 et le chemin Lelièvre sont empruntées les automobilistes.

Ailleurs en ville, des hélitreuillages ont été organisés sur la rue Haute. "La circulation est totalement interrompue durant les manoeuvres, une déviation a été mise en place. Les agents communaux des Services techniques ont profité de l’occasion pour refaire le marquage au sol et repeindre les lignes de signalisation routière sur la rue Haute pour la sécurité des usagers" prévient la mairie.

