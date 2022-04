Vendredi 8 avril 2022, dans le cadre de leur projet d'école labellisée "écolo", plus de 250 élèves de l'école primaire et maternelle de la Pointe des châteaux ont investi la plage de Kélonia pour une opération de ramassage des déchets sur le littoral Nord de Saint-Leu. Le but de cette action : sensibiliser les plus jeunes à la protection de l'environnement et à l'écologie. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu

L’écologie centre d’intérêt majeur des écoliers

Plus de 250 élèves de l’école primaire de la Pointe des châteaux ont investi ce vendredi matin la plage de Kélonia pour une opération de grande envergure de ramassage de déchets en tous genres sur le littoral Nord de Saint-Leu.

Les petites classes de maternelle et les classes d’inclusion à Kélonia, quatre classes du CP au CE2 sous le vieux pont et trois classes de CM1 et CM2 sur la plage de la Pointe des châteaux se sont donc déployées méthodiquement pour ratisser chaque mètre carré de sable fin. L’école a fourni à chaque participant des gants épais pour réaliser cette dépollution en toute sécurité.



L’aboutissement d’une action menée depuis septembre par les éco délégués de l’établissement et saluée par Bruno Domen, le Maire, Philippe Lucas, adjoint au Maire délégué à l’Environnement et les conseillers municipaux Bruno Lauret et Marie Josée Sinapayel.

Cette action s’inscrit dans le cadre du projet d’école de la Pointe des châteaux " que nous avons appelé Nettoyer notre littoral et qui s’inscrit dans une action plus globale car nous avons un label écolo " précise la directrice de l’école primaire, Inès Pérez. Un projet porté et pensé par les éco-délégués de chaque classe de l’établissement qui durant toute l’année participent durant la pause méridienne à des ateliers de sensibilisation avec les petits débrouillards pour mieux informer leurs camarades de classes grâce notamment à Jeanne, agent du service civique de l’école et fer de lance de l’opération.

Un projet d’école écolo

" C’est eux qui ont pris la décision de faire des actions pour leur environnement et l’action a pris de l’ampleur avec la participation de l’association Project Rescue Ocean " ajoute Karine Rakotomalala, référente à l’éducation et au développement durable. L’ambassadeur de l’antenne réunionnaise est venu lundi dernier au sein de l’école sensibiliser les élèves sur les dangers du plastique dans l’Océan. " Un enfant sensibilisé deviendra un adulte responsable " lancent de concert Benoit Barbotin pour Projet Rescue Ocean et Charles Rolin, animateur aux petits débrouillards avant de conclure " C’est encore plus beau quand ce sont les enfants qui sensibilisent d’autres enfants, ça veut dire que le message passe et se transmet ".

Pour les éco-délégués, Chloé, Eliott, Rose, Mélanie, Edgard et Antoine, cette journée est une réussite et profitent de ces moments d’échange écologiques pour expliquer aux enfants et aux parents accompagnateurs des phénomènes tels que l’érosion ou encore " comment les déchets deviennent quand ils se frottent avec les cailloux " explique Eliott. " On travaille aussi pour une nouvelle poubelle qui ressemble à une planète qui puisse parler. On a des idées comme Merci de l’avoir jeté ici et pas dans la mer. Il faut que ça donne envie de jeter ici et pas ailleurs " insiste Chloé.

Des éco-délégués en première ligne

Cette action de dépollution a permis de récolter plusieurs centaines de déchets et en particulier du verre, des bouteilles et des sacs plastiques grâce aux petites mains de Maëva, Mila, Romane et tous leurs dalons.

L’association " Piton Saint-Leu lève la tête " tenait également à être présente pour aider les scolaires à enlever les déchets les plus lourds tels que les carcasses de mobylette retrouvées sur le pont. Pour Dave Fagoo, " les marmailles nous montrent l’exemple " et suivent avec attention les explications des médiateurs de l’environnement de Cycléa présents sur place aux côtés du Maire, Bruno Domen et l’Adjoint à l’Environnement Philippe Lucas venus soutenir les scolaires, enseignants et accompagnateurs dans cette initiative citoyenne.

Des partenaires admiratifs

L’association " Piton Saint-Leu lève la tête " tenait également à être présente pour aider les scolaires à enlever les déchets les plus lourds tels que les carcasses de mobylette retrouvées sur le pont. Pour Dave Fagoo, " les marmailles nous montrent l’exemple " et suivent avec attention les explications des médiateurs de l’environnement de Cycléa présents sur place aux côtés du Maire, Bruno Domen et l’Adjoint à l’Environnement Philippe Lucas venus soutenir les scolaires, enseignants et accompagnateurs dans cette initiative citoyenne.

Pour plus d'information, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Leu.