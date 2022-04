Ce dimanche 17 avril, la mythique chasse aux oeufs était de retour à Saint-Leu dans le Parc du 20 décembre ! C'est le Maire, Bruno Domen qui a donné le top départ de la chasse devant plus de 240 enfants accompagnés de leurs parents. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune. (Photo : ville de Saint-Leu)

Petit panier ou encore jolie capeline créole, à chaque famille son outil pour chasser avec style. Avec les températures encore estivales, les services ont préféré cacher des oeufs factices. Les enfants ont récupéré ensuite les vrais oeufs, en chocolat cette fois !



Pluto, le chien de Mickey, Lapinou et DJ Clown étaient aux côté des participants pour les aider à trouver les œufs et égayer ce joli moment, plein de légèreté.



La chasse aux oeufs a été un franc succès et le Maire a tenu à remercier tous les agents qui ont participé à l'organisation de cet événement.