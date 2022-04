Publié il y a 5 heures / Actualisé le Jeudi 14 Avril à 14H40

Ce mercredi 13 avril, à la salle du Foirail de Saint-Leu, les séniors étaient conviés à une réunion de sensibilisation sur leur sécurité, face aux actes de malveillance, de type délinquance. L'opération a été menée par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) en partenariat avec les gendarmes de la maison de protection des familles, de la police municipale et les bailleurs sociaux. Plus de 70 personnes étaient présentes et très attentives au sujet abordé et aux bons conseils donnés par les forces de l'ordre. Le Maire de la Ville, Bruno Domen et plusieurs élus ont également fait le déplacement. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu à ce sujet. (Photos - Ville de Saint-Leu)

