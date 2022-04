Leu Tempo festival revient après deux ans d'absence, la faute au Covid-19. Du 18 au 21 mai, Leu Tempo 2022 c'est quatre jours des festival, 15 spectacles, des concerts gratuits et de multiples rencontres. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Retrouvez la présentation de cette édition 2022 ici :

Parmi les spectacles proposés : D'Ebauche, Ligne de front, Nartrouv, Made In, Derviche Roulèr, Princesse Diane, In the palm of your hand, De Cuyper vs De Cuyper, Y zon piqué mon chien, Attraction capillaire, Souffle, Béton et Concerto pour 2 clowns.

Au programme également, des concerts : Kombi Sound system, Nuit sauvaaaage - Sauvage sound system, Fanfare may la tôl, Zion vibration, Salangane, Votia, Dogo fara, Sly sugar, Pamela and the Andersons, Danyel Waro et Holy soul.

Tout le programme est disponible sur ce lien.

www.ipreunion.com / [email protected]