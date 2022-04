Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

C'est aujourd'hui, vendredi 22 avril qu'est célébré " Le jour de la Terre ". Et pour cette occasion, la classe en charge de l'Aire marine éducative (AME) de Véronique Léandre est venue célébrer ce jour par l'action sur le terrain. Un moment d'échange entre les élèves de l'AME et deux autres classes de CE1 de la même école. L'occasion leur a été donnée de sensibiliser leurs petits camarades et rappeler l'importance de prendre soin de la planète en commençant par notre environnement proche. La ville de Saint-Leu souhaite une bonne journée de la Terre ! (Photos : ville de Saint-Leu)

