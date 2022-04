Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

A l'occasion de la Journée nationale du souvenir et des héros de la Déportation dans les camps de concentration (1939-1945), qui se déroule ce vendredi 22 avril 2022, des drapeaux tricolores ornent l'hôtel de ville de Saint-Leu et les mairies annexes. Ce pavoisement rend hommage à tous les déportés, victimes de génocides comme les Tutsi au Rwanda ou de la répression "à qui nous rendons un hommage solennel et saluons respectueusement leurs mémoires" ajoute la mairie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

