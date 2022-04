Publié il y a 1 heures / Actualisé le Jeudi 21 Avril à 11H50

Ce mardi 19 avril 2022, les jeunes de Piton Saint-Leu ont pu s'initier à la pratique du Street Workout avec l'association Bek La Barre. Il s'agit d'une association dédiée au Street Workout, sport mêlant musculation, gymnastique et acrobatie. Le but de l'association est de démocratiser la pratique sportive, promouvoir les sports de rue et de les utiliser comme vecteur de réussite éducative et d'insertion. Sur fond de musique Hip-hop, les jeunes saint-leusiens ont pu appréhender les bases de cet art urbain en pleine expansion sous les conseils des coachs de l'association. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

