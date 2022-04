Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce jeudi 28 avril 2022, le président du TCO, Emmanuel Séraphin, le maire de Saint-Leu Bruno Domen et plusieurs élus, avec les services de la ville et de l'intercommunalité se sont rencontrés dans le but de faire un point sur l'ensemble des chantiers en cours et à venir sur le territoire saint-leusien. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du travail partenarial entre le TCO et la ville de Saint-Leu, en particulier sur la question de l'eau. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu. (Photos - Ville de Saint-Leu)

