Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

En partenariat avec la CAF, la ville de Saint-Leu lance une consultation citoyenne jusqu'au dimanche 8 mai 2022 afin d'améliorer les services proposés aux familles autour de quatre grands axes : l'accès aux droits et aux services ; l'accompagnement à la parentalité ; l'animation sociale et culturelle ; l'insertion sociale et professionnelle. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu. (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)

En partenariat avec la CAF, la ville de Saint-Leu lance une consultation citoyenne jusqu'au dimanche 8 mai 2022 afin d'améliorer les services proposés aux familles autour de quatre grands axes : l'accès aux droits et aux services ; l'accompagnement à la parentalité ; l'animation sociale et culturelle ; l'insertion sociale et professionnelle. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu. (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)