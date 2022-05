Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 56 minutes

Les lundis 9 et 23 mai 2022, le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE)) et l'Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL) tiendront des permanences de 8h à 12h afin de répondre à des questions sur le logement et la construction, au service urbanisme de la ville de Saint-Leu. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu. (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)

