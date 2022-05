Ce dimanche 8 mai 2022, la ville de Saint-Leu accueillait le championnat départemental de twirling bâton au gymnase du centre-ville. Pierre Guinet, élu à la mairie était présent pour participer à la remise des médailles et féliciter les jeunes athlètes. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu. (Photos - Ville de Saint-Leu)

Le twirling bâton est une discipline sportive de gymnastique et de danse avec un maintien de bâton. Cette discipline a été créée en 1978 aux États-Unis et rassemble plus de 3 millions de pratiquants. C'est un sport mixte qui sollicite force et dextérité et un certain sens artistique.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Leu.

www.ipreunion.com / [email protected]