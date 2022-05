Samedi 14 mai 2022 a lieu la 18e édition de la nuit européenne des musées. A cette occasion, le Musée Stella Matutina, à Saint-Leu, propose des visites et des animations gratuites toute la soirée, entre 18h et 22h.

- Une journée symbolique -

La nuit européenne des musées existe depuis 2005. C'est une soirée durant laquelle différents musées européens ouvrent simultanément et gratuitement leurs portes. Cette soirée a vocation à attirer un public plus jeune et plus noctambule que le public que l'on retrouve traditionnellement dans les musées.

- La mise en valeur du patrimoine local -

Le musée Stella Matutina, à Saint-Leu, ne fait pas exception à cette tradition. Il ouvrira ses portes durant la soirée du samedi 14 mai, entre 18h et 22h, pour faire découvrir les trésors du patrimoine réunionnais, à travers des expositions et des performances artistiques dans le musée.

Pour cette soirée, le musée propose un programme riche et varié :

- Visite du musée Stella Matutina et de l’exposition temporaire " Pirates de l’île Bourbon. Histoire maritime d'un peuplement "

- A partir de 18h30 : " La classe, L’œuvre ". Restitution sous forme d’exposition des travaux réalisés par des élèves de CAP maritime du lycée Lepervanche, en partenariat avec des enseignants de L'Ecole Maritime Réunion, en lien avec l’exposition " Pirates de l’Ile Bourbon ".

- Entre 18h30 et 21h30 : Performance des élèves et professeurs de la classe de musique réunionnaise du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) dans le musée.

- De 19h à 20h30 : Séances de dédicace de l’auteure et écrivaine Bernadette Thomas

- A 19h & à 20h30 : Histoire de Pirates, un conte interprété par Eric Lauret. " Héy ho Moussaillons ! On lève l’ancre vers des histoires de pirates et de piratesses, de trésors maudits et de légendes lointaines ! Soyez prêts à chanter pour hisser les voiles ! Kriké moussaillons ! "

- De 18h00 à 21h30 : Séances de Cinéma 4D (2€) / A l’affiche : " Les Pirates " (12 min)

- Dégustations à la boutique du musée

- Petite restauration sur place

Aucune réservation n'est nécessaire pour cette soirée. Pour en savoir davantage sur le programme, rendez-vous sur le site du musée Stella Matutina.

www.ipreunion.com / [email protected]