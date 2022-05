Trois ans après sa dernière édition, Leu Tempo Festival est de retour. Il se déroulera du mercredi 18 au samedi 21 mai 2022 à Saint-Leu. Cette 22ème édition réserve une programmation riche et variée (Photo d'archive/Leu Tempo Festival)

- Un festival traditionnel -

Leu Tempo Festival est un festival qui a lieu chaque année à Saint-Leu, consacré aux arts vivants. Il existe depuis 1998 et vise à confondre les tendances de la création théâtrale contemporaine, concernant les spectacles de marionnettes, les numéros de cirque ou le théâtre de rue. Ce festival rencontre un succès très important et rassemble chaque année environ 30.000 spectateurs. Après que ses deux dernières éditions ont été annulées en raison du contexte sanitaire, il pourra cette fois-ci se dérouler en bonne et due forme.

- Au programme cette année -

Pour sa 22ème édition, le festival propose un programme riche et garni, qui s'étale sur quatre jours de fête. Cette année, il propose 15 spectacles d'une grande variété (jongle, peinture musicale, danse), 10 concerts, de nombreuses rencontres et activités, comme un stage d'initiation radio : le Radio Tempo, Bizarroïde !, une exposition photographique et musicale, Cerise sur le Tempo : des professionnels qui marchent sur une sangle à quarante mètres au dessus du vide, ou encore des concerts gratuits tous les jours à 21h et 22h30.

Vous pouvez retrouver le programme complet sur le site du festival.

Pour faciliter les déplacements, des navettes nocturnes Kar'Ouest sont mises à disposition du public.

Vous pouvez d'ores et déjà réserver sur la billetterie le Séchoir.

www.ipreunion.com / [email protected]