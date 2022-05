Le label Pavillon bleu flotte de nouveau sur la plage du centre, à Saint-Leu. La reconquête de cette distinction est le fruit d'un long travail mené à plusieurs niveaux. Il valorise les communes qui mènent une politique de développement touristique durable. C'est un label exigeant qui garantit à tous de profiter des joies de la plage tout en limitant l'impact de ces activités sur l'environnement. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu. (Photo : ville de Saint-Leu)

Ce label, la ville de Saint-Leu l’a obtenu de 2006 à 2014. Puis, le dossier n’a plus été présenté en raison d’une non-conformité de la station d’épuration de 2018 à 2021 et l’absence de rapport Reef Check sur le suivi de l’état des coraux.

Cette année, la ville de Saint-Leu n’a pas ménagé ses efforts pour récupérer ce précieux label. “Nous avons reconquis ce label et c’est une vraie fierté. Vraiment merci aux équipes municipales qui ont suivi ce dossier, aux agents qui l'entretiennent, à tous les partenaires et aux riverains acteurs eux aussi de cette protection”, explique le maire de Saint-Leu.

Avec une qualité des eaux de baignade jugée excellente, une politique environnementale renforcée sur les plages, la suppression de l’émissaire en mer et une accessibilité pour les personnes en situation de handicap : les conditions étaient réunies pour que la ville présente sa candidature cette année.

Bruno Domen qui en avait fait un engagement fort de sa mandature ne cache pas sa satisfaction : “Nous nous étions engagés durant la campagne sur le fait de relever ensemble le défi environnemental, l’acquisition de ce label en est une traduction. Il traduit aussi un engagement fort en matière de préservation de notre littoral”.



- Exemple d’actions de sensibilisation à l’environnement -

• Début janvier : "Respectons la nature"

Mise en place de plaques par les agents du service environnement sur le site de la plage :

- Économisons l'eau

- Économisons l'énergie

- Économisons la nature

• Début février : "Aire Marine Educative"

Végétalisation du site de la plage par les élèves de l'école centre de Saint-Leu en collaboration avec les agents du service environnement. Et analyse de l'état du récif corallien.

• Début mars : "Animation tri sur la plage"

Sensibilisation par les médiateurs de Cyclea sur les déchets, le tri et distribution de dépliants sur l'errance animale. A destination des touristes et des usagers. Cette animation a pour objectif de favoriser aux gestes de tri et au respect du site.

• Début avril/mai : "Les jours de la nuit"

Éteindre les lumières du littoral et les terrains du centre-ville pour préserver les pétrels de Barau afin de limiter les risques d'échouage.

• Fin septembre : "Nettoyons la nature"

Journée de nettoyage sur la plage et certains sites de la commune avec diverses associations et les habitants volontaires pour ramasser les déchets.