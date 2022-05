Après deux années d'absence en raison de la crise sanitaire, le festival Leu Tempo est enfin de retour du 18 au 21 mai 2022 dans la ville de Saint-Leu pour quatre jours de spectacles vivants. Plus qu'une journée donc, avant d'apprécier spectacles, concerts, ateliers et animations en tout genre, et surtout le plaisir de faire la fête tous ensemble. Cette 22ème édition promet une programmation riche et variée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour sa 22ème édition, le festival propose un programme riche et varié sur quatre jours de fête. 15 spectacles (jonglage, peinture musicale, danse, cirque…), 10 concerts, de nombreuses rencontres et activités, une exposition photographique et musicale. Voici un avant-goût en vidéo de ce que vous pourrez découvrir dans les rues de Saint-Leu. Regardez :

Le public réunionnais pourra aussi rencontrer Ulrich et Médérick, chorégraphes et danseurs de la compagnie des frères Tic & Tac. C'est la première fois que les deux frères participent avec leur propre compagnie, au Leu Tempo festival, et ils ne cachent pas leur joie. "Ça fait du bien de reprendre les festivals car avant la période était compliquée." Ce jeudi 19 et ce vendredi 20, ils présenteront leur spectacle Nartrouv. "C'est la danse que nou exprime au plus profond de notre corps. Ça parle d'un jeune qui na un accident et après ça na plusieurs phases et nou dit après la mort, lé pas fini." Écoutez :

- Deux années de préparation -

Cela fait deux ans que les équipes du Séchoir prépare ce grand évènement. Deux années de dur labeur, car l'ensemble de la direction a changé. "C'est un immense bonheur et un aboutissement car ces deux années on les a passé à préparer une nouvelle équipe", explique Patricia Payet, présidente du Séchoir."Tout le monde avait à coeur de s'éprouver à ça", ajoute-t-elle. Si Patricia devait définir ce festival, elle le verrait comme "une sorte de petit village artistique". Écoutez :

Le moment fort de ce festival, sera samedi, avec la déambulation de près de 15.000 personnes dans les rues de Saint-Leu pour le festival dan somin. "On a mis les bouchée double pour qu'on retrouve le festival", explique Bruno Domen, maire de Saint-Leu. Pour organiser au mieux l'évènement, la ville a mis en place des dispositifs particuliers de circulation. Écoutez :

Vous pouvez retrouver le programme complet sur le site du festival.

