C vendredi 20 mai 2022 est aussi le troisième jour de cette 22ème édition du Leu Tempo Festival à Saint-Leu. Cet évènement culturel était tant attendu aussi bien de la part des acteurs culturels locaux mais également des Réunionnais plus largement, après deux ans de crise sanitaire qui empêchait les festivités. Retour sur ces premières journées (Photo d'illustration : Ville de Saint-Leu)

Au programme de cette troisième journée, les organisateurs ont prévu 25 évènements en ville de Saint-Leu. On va ainsi retrouver du théâtre, des concerts, du cirque. Différentes animations sont gratuites . D'autres sont payantes et coûtent entre 5 et 19 euros

Voici le programme du jour :

Ce jeudi, Leu Tempo Festival a proposé 26 animations, entre 10h et 00h30. La veille, le mercredi 18 mai à l'occasion de l'ouverture du festival le public a pu retrouver Danyèl Waro en invité d'honneur. L'artiste s'est illustré sur la scène du Village aux sons de son kayamb et de son roulèr au cours d'un concert gratuit.



Pour plus d'informations rendez-vous sur le site du Leu Tempo Festival.

