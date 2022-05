Cette 22ème édition du Leu Tempo Festival se clôture ce samedi 21 mai à Saint-Leu. Privé pendant deux ans de cet évènement culturel, la ville compte bien célébrer cette dernière journée en accueillant spectacle, art du cirque, concerts de musique avec des artistes locaux... La grande parade traditionnelle se tiendra par ailleurs dès 20h avec un départ à la Mairie de Saint-Leu. On vous dévoile le programme du jour accompagné d'un retour en images de la troisième journée de ces festivités. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Ce samedi 21 mai, Leu Tempo Festival va conjuguer pour ce quatrième et dernier jour de la musique locale avec des spectacles haut en couleur pour tout public. 24 animations seront donc prévues ce jour pour mettre fin à cette nouvelle édition du festival. Parmi les temps forts, on retrouve la grande parade avec un départ à la Mairie de Saint-Leu dès 20h.

Voici le programme de ce samedi 21 mai :

- Retour en image du troisième jour

Pour le troisième et avant dernier jour du Leu Tempo Festival, les associations et les jeunes danseurs et danseuses étaient sur le devant de la scène Amatèranlèr. Le public avait ensuite le choix de rejoindre le village dans le Parc pour assister à la représentation de Princesse Diane, pour les plus jeunes, tandis que les plus grands découvraient le spectacle de jonglage de Wes Peden au rond-point de La Poste. Un show qui a réuni de nombreux festivaliers sur le macadam et sous les filaos .

A 18h00, y zon piqué mon chien. Une pièce de théâtre jouée devant sur la place de la mairie par un artiste des arts de la rue.

La fête s’est poursuivie en fanfare avec le concert de fanfare May may la tôl dans le village du festival tel un préambule aux concerts sur ce même site de Dogo Fara et son mélange hautement explosif d’instruments africains, roulèr, kayamb, batterie et saxo. A son tour Le maloya de Votia, la fille du grand Gramoun Lélé, qui dès 22h a conquis les cœurs. Au K, Made In à la poésie légère a émerveillé petits et grands avant que la Nuit Sauvaaaage Sound System ne fasse brûler le Dance Floor.

