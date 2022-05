Pour clôturer cette nouvelle édition du Leu Tempo Festival, la Fèt Dann Somin a eu lieu dès 20h en centre ville de Saint-Leu ce samedi 21 mai 2022. Des artistes péi se sont également illustrés dans la soirée sur la scène. Parmi eux : Morgan, Léa Churros, DJ Matt ou encore Mister love. Retour en images sur cette dernière soirée au terme de quatre jours de festivités. (Photo : ville de Saint-Leu)

La grande parade de la Fèt Dann Somin a tenu toutes ses promesses et ravis petits et grands

Le rue Général Lambert a accueilli des milliers spectateurs. En tête de défilé, le Maire et les élus pour un événement inoubliable !!!

Le concert de DJ Matt démarre sur la scène de la mairie.

DJ Matt et DJ Rom's aux platines devant la foule des grands jours sur le parvis de la mairie pour un concert :

Le plateau artistique de Claudio dans la kaz fait le show. Les ségatiers Morgan, Srjo et Mister Love enflamment le Dance Floor :

