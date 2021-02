Ce jeudi 4 février 2021, la ville de Saint-Paul organise de 9h à 12h une matinée de sensibilisation aux cancers à la gare routière ouverte au public. Ce rendez-vous sera l'occasion de sensibiliser les gens aux questions liés au dépistage et au traitement des cancers du sein, du côlon ou encore de l'utérus. Cette journée est organisée dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le cancer. Afin de respecter les mesures sanitaires, le port du masque sera obligatoire sur les différents stands du rassemblement et les règles de distanciation devront être respectées. (Photo d'illustration CRCDC / www.ipreunion.com )

Dans le cadre de son étude Les Cancers à La Réunion, l’Observatoire régional de la santé océan indien a relevé 2397 cas de cancers sur l'île de La Réunion en 2013. 1123 décès ont été recensés sur cette année, soit ¼ du total des décès à La Réunion. La mortalité des cancers est principalement localisée au niveau du larynx les hommes, 23% des cancers mortels entre 2013 et 2015 alors que le cancer du sein est le plus meurtrier chez les femmes avec 15 % des cancers mortels concernés. 674 hommes et 449 femmes ont succombé à un cancer entre 2013 en 2015. L'étude note "une forte diminution chez les hommes et une légère diminution chez les femmes."

- 120 décès du cancer évitables chaque année -

Avec 400 décès prématurés par an et 120 décès évitables, le cancer est la première cause de mortalité prématurée dans l’île. Pour autant, la ville de Saint-Paul souligne dans son communiqué que "la crise sanitaire actuelle entraîne une diminution du nombre de consultations par peur de contracter le virus de la Covid-19." La ville de Saint-Paul souligne que "le risque de décéder d’un cancer diminue grâce aux progrès thérapeutiques, mais aussi grâce à la précocité du diagnostic. Il constitue logiquement le premier objectif du Plan cancer 2014-2019. Le dépistage permet de détecter, en l’absence même de symptômes, des lésions susceptibles de devenir cancéreuses ou d’évoluer vers un cancer et ainsi limiter la lourdeur des traitements.

- 1 Réunionnais(e) sur 3 concerné(e) par le dépistage -



Partenaire de l'évènement, le centre régional de coordination des dépistages (CRCDC) souligne que " près de 400 000 réunionnaises et réunionnais concernés sont invités à faire leur dépistage chaque année par le CRCDC via courrier postal. Moins de la moitié d'entre eux passent à l'acte."

Pour rappel, le dépistage des cancers est entièrement pris en charge sans avance de frais. La CRDC de La Réunion rappelle que "1 réunionnais(e) sur 3 est concerné(e) par le dépistage des cancers et 90% des cancers peuvent être guéris s'ils sont pris à temps."

- Quand et pourquoi faire un dépistage ? -

Ce rassemblement est l'occasion pour le CRCDC de rappeler les mesures à prendre pour se faire dépister et à qui elles sont destinées :

Dépister le cancer du sein :

Vous êtes une femme âgée entre 50 et 74 ans, vous êtes invitée à faire une mammographie, associée à un examen clinique tous les 2 ans.

123 000 femmes réunionnaises concernées

333 cancers détectés en 2018/2019

Dépister le cancer du col de l'utérus :

Vous êtes une femme âgée entre 25 et 65 ans,

vous êtes invitée à faire un frottis (sage-femme, médecin traitant ou gynécologue) de 25 à 30 ans, tous les 3 ans et entre 30 à 65 ans, tous les 5 ans.

Chiffres dépistage cancer du col de l'utérus

242 000 femmes réunionnaises concernées

59 cancers détectés en 2013

Dépister le cancer du côlon :

Vous êtes une femme ou un homme, âgé(e) entre 50 & 74 ans, vous êtes invité(e) à faire un test immunologique tous les 2 ans.

Chiffres dépistage cancer du côlon :

235 000 hommes et femmes concernés

121 cancers détectés en 2018/2019

Dépister permet de diagnostiquer précocement certains cancers et d’éviter ainsi des traitements lourds. Dans certains cas, le dépistage peut même permettre de détecter des lésions précancéreuses et de les traiter avant qu'elles ne se transforment en cancer.

Pour information, les équipes du CRCDC sont joignables aux horaires de bureau au 0262 30 90 90. Vous pouvez également nous écrire des messages via mail & la page facebook.

*Mission Soleil Réunion, la LIGUE CONTRE LE CANCER, l’ASETIS, le Centre de Coordination des Dépistages du Cancer de La Réunion, Info-Santé du Conseil Départemental, la SEMTO et Kar’ Ouest)

