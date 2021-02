Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 58 minutes

Envie de découvertes, de visites, de marches ou encore de randonnées... Découvrez sans plus attendre notre brochure qui recense toutes les visites guidées, conférences, ateliers famille pour les mois de février, mars et avril sur le territoire de Saint-Paul ! On vous invite à découvrir gratuitement le patrimoine réunionnais. Au programme : ateliers généalogie, des enquêtes du patrimoine, des visites guidées (l'Église de la Conversion, l'Hôtel Lacay, street art, Grotte du Peuplement, les monuments commémoratifs...), des randonnées urbaines qui vous plongent au coeur du patrimoine ferroviaire et défensif de Saint-Paul, dans l'histoire du Chemin Pavé ou encore sur le pas des Anglais. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo : ville de Saint-Paul)

