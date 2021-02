Publié il y a 8 minutes / Actualisé le Mardi 02 Février à 16H10

Ils se sont mariés le 26 janvier 1971 en plein passage du cyclone Helga à La Réunion. Un jour exceptionnel dont se rappellent parfaitement Marie-Émilie et Joseph-Gabriel. "Je me souviens bien de notre mariage. Malgré le vent et la pluie du cyclone, nous nous sommes mariés quand même. Nous avons pu fêter ça", raconte avec amusement Marie-Émilie. Avec son mari, elle élève une fille et trois garçons dans le quartier de Bellemène. Ils sont aussi les heureux grands-parents de dix petits-enfants. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos : ville de Saint-Paul)

