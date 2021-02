Une véritable médiathèque mobile dans laquelle on peut venir lire ou emprunter des livres : voici le concept du Médiabus. Ce véhicule aménagé se déplace dans les quartiers des bassins de vie de Saint-Paul. Ce mercredi 3 février 2021 il a marqué l'arrêt au marché de la Saline, dans les hauts. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo : ville de Saint-Paul)

Depuis le confinement décrété en mars 2020, le Médiabus n’avait plus repris la route. À la Saline, les habitants ont eu l'occasion ce mercredi 3 février de découvrir des ouvrages, des CD et des DVD. Ce dispositif du réseau de lecture publique vise à permettre l’accès à la lecture et à la culture pour toutes et pour tous. La Ville de Saint-Paul souhaite ainsi renforcer cet objectif.

Le Médiabus remplit plusieurs missions :

Assurer un service public de proximité indispensable

Favoriser l’accès à l’information, à l’éducation et à l’évasion

Conquérir de nouveaux publics et développer le plaisir de lire

Desservir des publics spécifiques par une offre adaptée

Favoriser les rencontres et l’épanouissement de tous les publics

Participer à la visibilité de la médiathèque sur l’ensemble du territoire

Pour bénéficier du prêt des documents, plusieurs justificatifs vous seront demandés : une pièce d’identité, carte d’étudiant une attestation de domicile de moins de trois mois (quittance d’eau, de téléphone ou d’électricité), un justificatif de votre travail à Saint-Paul, une autorisation parentale pour les mineurs, un justificatif de travail sur la commune pour les non-résidents Saint-Paulois.

L’inscription est gratuite pour les résidents, les employés de la mairie et des entreprises, les associations, pour tous les enfants, scolaires, de la commune de Saint-Paul, étudiants résidents ou non-résidents.

Elle est payante pour :

Les adultes extérieurs : 30 euros

Les associations extérieures à la Ville : 40 euros

Les résidents temporaires (Une caution sera demandée)

On vous délivrera une carte de lecteur qui vous sera nécessaire lors de chaque emprunt ou retour de livre.

Il est possible d’emprunter par carte d’abonnement individuel :

10 documents imprimés pour 4 semaines

3 CD et 2 DVD pour les adultes pour 2 semaines

1 CD et 1 DVD pour les enfants pour 2 semaines

30 documents imprimés pour les associations et les classes pour 4 semaines

En parallèle, la commune dispose de plusieurs médiathèques et bibliothèques. Retrouvez-les sur le site de la ville de Saint-Paul.