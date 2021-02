La ville de Saint-Paul est heureuse de célébrer le Nouvel An Chinois sur son territoire. L'ensemble de l'équipe municipale adresse ses sincères voeux de bonheur, de santé et de prospérité à l'ensemble de la communauté chinoise pour cette nouvelle année placée sous le signe du buffle de métal. Les festivités du Nouvel An Chinois à Saint-Paul vont s'articuler autour de quatre temps fort pour cette année 2021. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos : ville de Saint-Paul)

Dans un premier temps, l’exposition " Boutiks Fonnkér " investira l’espace culturel Sudel Fuma du 05 au 13 février en faisant la part belle à toute une panoplie d’articles et de consommables alimentaires que nous retrouvons encore aujourd’hui dans les " ti boutik " des hauts et des bas. Les matinées seront consacrées aux scolaires et les après-midi à tout public. Cette exposition sera également en itinérance à la médiathèque Leconte de Lisle, du 15 au 20 février et à la médiathèque de Saint-Gilles les Bains du 22 au 27 février.

Le samedi 13 février, place aux spectacles des troupes de danse, des démonstrations d’arts martiaux ou encore des performances des musiciens avec les instruments traditionnels de l’Empire du Milieu à la Maison Gran Kour. Cette deuxième partie des festivités débutera à 19h avec une attention particulière portée à l’organisation de la manifestation compte tenu du contexte sanitaire actuel. Bien entendu, afin de pouvoir profiter de la soirée en toute sérénité, la distanciation physique sera de mise complétée au port du masque obligatoire. Des solutions hydro-alcooliques seront à disposition du public à l’entrée. Cette soirée se déroulera sur invitation ou réservation auprès du service Culture.

À la salle de Conférence du Front de Mer, le mardi 16 février, rendez-vous à 18h pour la projection du film " Sur la routes des engagés chinois ", une œuvre réalisée en collaboration avec Sudel Fuma. Le visionnage sera suivi d’une conférence débat. La présence du public à cette découverte historique se fera également sous réservation auprès du service Culture.



Enfin, Les mercredis 17 et 24 février, des ateliers de calligraphie et de pliage de papier prendront place dans les bibliothèques de la ville. Petits et grands pourront s’initier à ces pratiques artistiques chinoises en matinée ou l’après-midi.

- Buffle de métal -

L’année du buffle de métal commencera le 12 février 2021. En Chine, ce jour correspond au début de la fête du printemps, cette célébration se déroule sur quinze jours et s’achève avec la fête des lanternes.

Le buffle occupe la deuxième position dans le zodiaque chinois. Les 12 animaux du zodiaque sont, dans l'ordre : le rat, le buffle, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. L’année du buffle revient tous les 12 ans.

La suspicion est un des principaux composants du caractère du Buffle de métal. Il fait rarement confiance à ceux sur lesquels il devrait normalement s'appuyer, pensant qu'ils sont tous des traîtres. En revanche, il se fie entièrement aux personnes de son propre choix et qu'il croit loyales et honnêtes, alors que sa croyance ne repose sur aucun fondement valable. Le Buffle de Métal n'est pas facile à vivre: il est exigeant en tout et quelque peu maniaque. On a souvent besoin de gens de sa trempe en cas de crise. Mais le natif peut se montrer insupportable dans la vie quotidienne.