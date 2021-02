Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Dans le cadre de la journée internationale des droits de l'enfant, une dizaine d'enfants du conseil communal des enfants et des jeunes (CCEJ) de Saint-Paul a réalisé un clip vidéo en reprenant le titre "Non, Non, Non" de Camélia Jordana. (Crédit photo : ville de Saint-Paul)

