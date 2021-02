Publié il y a 30 minutes / Actualisé le Vendredi 19 Février à 14H44

Dans le cadre du nouvel an chinois, la mairie de Saint-Paul organise des ateliers créatifs en partenariat avec la bibliothèque Bois de Nèfles et la médiathèque Leconte-de-Lisle du front de mer. Ce mercredi 17 février, les participants aux ateliers calligraphie et découpe de fruits ont pu rendre hommage à la culture de l'empire du milieu. La prochaine session se déroulera mercredi 24 février. (Crédit photo : mairie de Saint-Paul)

