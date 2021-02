Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Un train de houle sud-ouest va concerner Saint-Gilles-les-Bains. Ces mauvaises conditions météorologiques entraînent l'interdiction de la baignade et des activités nautiques aux Roches Noires et à Boucan Canot ce mercredi 24 février 2021. Par mesure de prévention, la ville de Saint-Paul a retiré provisoirement les filets de baignade sur ces deux plages. La piscine de Boucan Canot reste opérationnelle. Dès que la météo le permettra à nouveau, le filet sera réinstallé à Boucan Canot et aux Roches Noires pour permettre le retour à la baignade dans les zones dédiées (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

