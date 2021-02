Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

La vile de Saint-Paul et le laboratoire Cerballiance organisent une opération de dépistage du Covid-19 ce vendredi 26 février 2021 de 8h30 à 11h30 devant la médiathèque de Plateau Caillou et sur le parking de l'église du Guillaume. Le dépistage est ouvert à toute la population et se pratique sans ordonnance. Il faut présenter sa carte vitale, ne pièce d'identité et apporter votre stylo. "Le port du masque est obligatoire et les gestes barrière doivent être respectés" précise la mairie saint-pauloise (Photo rb/www.ipreunion.com)

