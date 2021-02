En panne d'inspiration pour vos sorties ? La ville de Saint-Paul présente la nouvelle programmation Zarlor pour le premier semestre 2021. "Tous les trésors de La Réunion à porter de main avec les Zarlor, les bons plans conçus par l'Office de Tourisme de l'Ouest. Des sorties guidées et des loisirs sélectionnés avec le plus grand soin pour vous faire vivre de très bons moments sur notre territoire" indique la commune dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : ville de Saint-Paul)

À Saint-Paul, venez découvrir :

– La balade culturelle “sur les traces des Premiers Habitants”, qui a lieu tous les vendredis, de 9h à 11h.

– La balade botanique “Ravine Saint-Gilles”, qui est programmée le 26 mai.

– La balade guidée en Kayak sur l’étang Saint-Paul, tous les mercredis ainsi que quelques samedis par mois, en partenariat avec la réserve naturelle de l’Etang Saint-Paul (toutes les sorties jusqu’à fin mars sont déjà complètes).

– La balade bord’mer – le récif corallien, à l’Hermitage, en partenariat avec la réserve naturelle marine, qui est programmée une fois par mois.

– La rando “Sentier Zabitan de la Canne au Choka” – Saint-Gilles/les-Hauts // Villèle, les 24 avril et 3 juillet.

– La rando “Sentier Zabitan vestiges sucriers” – Eperon / La Saline-les-Bains, les 11 avril, 13 juin et 22 aout.

– La rando “Sentier pavé – le vieux Saint-Paul”, les 5 juin et 8 août.

– La rando “lever de soleil au Grand Bénare”, les 31 juillet 28 août.

– La Rando musicale sur le sentier d’Ilet Alcide les 25 avril et 16 mai et au Maîdo les 4 juillet et 22 août.

– Le Zarlor détente bien-être à la Villa de la Plage à la Saline-les-Bains, tous les mardis et jeudis matins

– Le Zarlor Paddle et Kayak à Trou d’eau

– Le Zarlor observation du récif corallien

– Le Zarlor rendez-vous avec les cétacés

– Le Zarlor baptême de plongée

– La descente VTT, du Maïdo à la plage

– La visite du tunnel de lave du Bassin Bleu – spéléologie

– Le Parachute ascensionnel