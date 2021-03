La mise en place du couvre-feu à 18h à compter de vendredi pousse l'Association des commerçants de Saint-Paul à se réorganiser en ouvrant les commerces du centre-ville entre 12 et 14h. Cette décision est prise en accord avec la mairie de Saint-Paul. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Association des commerçants de Saint-Paul. (Photo rb/www.ipreunion.com)

A la suite à l’annonce du préfet concernant le couvre-feu mis en vigueur sur toute l’île, à 18h, à partir de vendredi ; l’Association des Commerçants de Saint-Paul vous annonce que les commerces du centre-ville resteront ouverts en journée continue (ouverture de 12h à 14h) dans le but de laisser au client le maximum de temps possible et d’éviter les affluences dans les commerces.

Car en plus de la fermeture déjà effective des commerces non alimentaires des centres commerciaux, cette mesure conduira en journée, à un flux plus important des consommateurs dans le centre-ville de Saint-Paul.

Nous préserverons donc la sécurité de la population tout en respectant les conditions émises

par le préfet. Ainsi, les commerçants du centre-ville de Saint-Paul s’engagent à respecter l’ensemble des règles du protocole sanitaire les concernant.

