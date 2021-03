Tout au long du mois de mars la ville de Saint-Paul met à l'honneur les droits des travailleurs et des femmes. Du 6 au 24 mars, plusieurs événements seront alors organisés. Au programme : concert connecté, expositions, conférences, paroles libérées rythmeront ce mois de mars dédié aux femmes et aux travailleurs. Ce sera aussi l'occasion pour la ville de Saint-Paul de célébrer la naissance de la journée du syndicalisme ce mercredi 3 mars ainsi que celle de la "Journée internationale des droits des femmes" le lundi 8 mars. Ces journées seront alors l'occasion pour la ville de Saint-Paul de "valoriser et de transmettre des valeurs autour de ces droits et de ces acquis sociaux, de ces luttes exemplaires imprescriptibles" souligne la mairie de la ville. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie de Saint-Paul. (Photo : mairie de Saint-Paul)

La Mairie de Saint-Paul s'engage à vouloir éveiller les consciences collectives sur le statut des femmes. Une date symbolique qui nécessite une mobilisation de tous les Saint-Pauloises et Saint-Paulois, afin d'amener une réflexion sur les combats quotidiens dans une société en constante évolution.

Dans le but de valoriser et de transmettre des valeurs autour de ces droits et de ces acquis sociaux, de ces luttes exemplaires imprescriptibles, la ville tient à éveiller nos marmays, citoyens de demain, aux réels enjeux du monde actuel. Une chose rendue possible pendant les vacances du mois de mars dans les centres de loisirs et écoles ouvertes du territoire.

Par ailleurs, les associations dans les quartiers de la Grande Fontaine, de Mafate se mobiliseront pour l'occasion. Entre exposition photos et instant bien-être, ces animations offriront aux habitants de ces quartiers, des moments de partage, de débats et de réflexion sur l'égalité des sexes dans la société d'aujourd'hui.

Le réseau de lecture publique prendra lui aussi, part au projet et délivrera également un programme dans les médiathèques de Leconte de Lisle - front de mer de Saint-Paul- et de Michel Adelaïde - à Saint-Gilles -les-Bains.

- Journée du syndicalisme –

1912 : Cette date a-t-elle une quelconque résonance aux yeux de tous ? C'est dans une société en pleine effervescence secouée par les crises économiques, les luttes des classes sociales et des misères qui grondent dans les quartiers qu'a lieu la première manifestation à Saint-Paul.

C'est en effet, le 3 mars 1912, lors de la fermeture d’un grand chantier des travaux public que la conscience collective s’éveille. La volonté de la Ville de Saint-Paul, ville d’Art et d’Histoire, est de vouloir mettre en lumière une page de notre histoire malheureusement méconnu par les réunionnais.

L’objectif étant de :

- Valoriser un patrimoine oublié et méconnu auprès des générations futures.

- Créer l’esprit de participation, de cohésion pour que ces faits historiques, ces combats pour nos libertés et nos droits, ne soient oubliées.

- Fédérer pour que tous les organismes syndicaux, la population prennent part à cette action de mémoire et de transmission. Bon nombre ont lutté et porté haut leurs revendications, pour que nos droits soient respectés.

- Transmettre car rien ne se construit sans valeur.

Au programme :

- Mercredi 3 mars : atelier sur l'histoire du syndicalisme, à partir de 17h dans la salle du conseil

- Mardi 9 mars : atelier organisé sur le thème "la femme dans le syndicalisme", à partir de 17h dans la salle de conférence du front de mer

- Mardi 16 mars : atelier sur "le devenir des travailleurs et du syndicalisme face à la crise Covid", à partir de 17h à Lespas

- Mercredi 24 mars : restitution des ateliers à partir de 17h dans la salle du conseil